رينار: وعدت المسؤولين بالتأهل لمونديال 2022

هل يفي رينار بوعده مع المسؤولين بالسعودية؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، على أنه وعد مسؤولي الاتحاد السعودي، أثناء توقيع عقود تدريب الأخضر، بالتأهل إلى كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

رينار وقع على عقود تدريب منتخب السعودية، بعدما فسخ عقده مع المغرب، عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

هيرفي رينار قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء اليمن: "وعدت مسؤولي الاتحاد السعودي، بالصعود إلى كأس العالم 2022، عندما قمت بالتوقيع على عقود تدريبي الأخضر".

وتابع: "منذ قدومي إلى السعودية، لقينا معاملة لطيفة من الجميع، وأنا سعيد جدًا بتواجدي في المملكة".

المدرب الفرنسي تحدث عن مواجهة اليمن، حيث قال: "سنواجه منتخب محترم، ولكن الأخضر جاهز لتحقيق الفوز وتقديم انطلاقة مميزة في التصفيات".

منتخب السعودية سيلعب أمام اليمن مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.