رينار يضع حدًا للشائعات ويلمح باقترابه من السعودية

المدرب الفرنسي نفى تدريبه للسنغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، على وضع حد للشائعات التي تحوم حول مستقبله، خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن رينار اقترب من تدريب منتخب السنغال، خلفًا للمدرب إليو سيسيه.

رينار نفى اقترابه من تدريب السنغال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك خلال تغريدة جاءت كالآتي:

"لوضع حد فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن خلال الأيام القليلة المقبلة خطوتي المقبلة".

Afin de mettre un terme immédiat à des rumeurs totalement infondées, j’annoncerai d’ici quelques jours mon choix mais je peux d’ores et déjà vous dire, comme je l’avais fait il y a quelques mois, que ce ne sera pas sur le continent africain.

Dont acte... pic.twitter.com/PBz7DCIJ0Z — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 24, 2019

وألمح رينار إلى أنه اقترب من تدريب السعودية، حيث قال: "يمكنني القول كما فعلت منذ بضعة أشهر، بأن خياري المقبل لن يكون في القارة الإفريقية.

جاء ذلك بعدما أكدت بعض التقارير، على أن رينار أنهى اتفاقه مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة6.

المنتخب السعودي يبحث عن مدير فني جديد، بعد رحيل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عقب خروج الأخضر من كأس أمم آسيا 2019، وانتهاء عقده.