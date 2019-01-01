هيرفي رينارد : هجوم قطر قوي ولكن السعودية خصمًا صعبًا

سعداء بالتواجد في ملعب جديد خاص مباريات كأس العالم

عبر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بقيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 24 بعد تصدر المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا قويًا أمام المنتخب القطري أصحاب الأرض الجمهور.

وقال رينارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة قطر : "نحن سعداء جدًا للتأهل إلى نصف النهائي، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة وقوية أمام قطر، ولكننا مستعدون لخوض مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي من أجل التأهل".

وعن مساهمة الرياضة في تقريب الشعوب قال : "لدي أمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من أجل المصالحة فهذا سيكون الأهم وفي كل مكان في العالم الأفضل هو السلام".

وعن خوض المباراة في ملعب الجنوب أحد ملاعب كأس العالم 2022 قال : "سعداء بالتواجد في ملعب جديد خاص مباريات كأس العالم، وبالتأكيد أمر جيد التواجد أمام عدد كبير من الجماهير، وسيكون أمرًا مثيرًا للتواجد في الملعب بهذه الأجواء".

وبالحديث عن المواجهة المرتقبة قال: "لدينا فريق ممتاز يلعب كرة جماعية، وبالنسبة للمضيف فهو أيضًا بطل آسيا، وشاهدت بالفعل قطر تلعب أمام كوريا الجنوبية ونعرف تمامًا المنتخب القطري وجودة لاعبيه وهو يُقدم أداءً ممتازًا منذ سنوات، متحمسون جدًا".

وأكمل رينارد : "أعتقد أننا نعمل على تطور الأداء وهذه أفضل طريقة في مثل هذه البطولات، والظروف في المباراة الأولى يعرفها الجميع بالتأكيد، واللاعبين قدموا أداءً جيدًا، وتغير الأداء مباراة بعد الأخرى منذ المباراة، ونعرف ما يُمكننا أن نحققه، وستكون مباراة صعبة لنا وللمنافس".

وبالحديث عن المنافس قال : "قطر تُسجل الكثير من الأهداف، ويمتلكون هجوم قوي وهم مميزون في نقل الكرة بشكل جيد، ولكن أيضًا للفريق نقاط ضعف شأنه شأن كل الفرق، ولسنا هنا لانتقاد المنافس بل سنترك ذلك لأنفسنا وسنوضح للاعبين ما هي الطريقة التي تساعدنا في المواجهة، وسترون خطة الأخضر في مباراة الغد".

يُذكر أن ملعب الجنوب سيحتضن هذه القمة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في مباراة لها طابع خاص جدًا بين الندين.