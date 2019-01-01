من هو هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب؟ وما هو تاريخة كمدرب؟

كل ما تريد معرفته عن هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، من هو؟ وما هي إنجازاته السابقة كمدرب؟ وما هي سيرته الذاتية؟

أحمد جمال

كثرت الأحاديث في الآونة الآخيرة حول المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب المدرب هيرفي رينارد، بسبب ما قدمة في سنوات توليه قيادة أسود الأطلس، والأداء الرائع الذي ظهر عليه المنتخب منذ تولي المدرب تدريبه في عام 2016، وخاصة في مبارياتهم في كأس العالم الآخيرة بروسيا 2018.

وتمكن المدرب بالفعل من لفت أنظار الكثير من مشجعي الكرة في أفريقيا والوطن العربي أيضاً، ومحاولة للتعمق أكثر حول طريقة لعبة وأسلوبه الذي دائماً ما أعتمد فيها على طريقة (4-2-3-1)؛ وما بين سلبيات وإيجابيات خاصة بعد خروج المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية الآخيرة على يد منتخب بنين من دور الـ16 عن طريق ركلات الترجيح والذي فتح مجالاً كبيراً للشك حول قدرات المدرب الذي كان يتغنى به الكثير من مشجعي ومحللي الكرة.

ولكن على الرغم من كل ذلك فكثير من المُتابعين لا يعلمون حقيقة المدرب هيرفي رينارد البالغ من العمر 50 عاماً، وكيف كانت بداياته في مسار التدريب، بل والكثير لا يعلم أن هذا المدرب الرائع كانت بدايته هي "جمع القمامة" في مكاتب فرنسا، بحسب ما كشفته وكالة رويترز عن أن المدرب الفرنسي كان يعمل لإحدى الشركات التي تقوم بتنظيف المكاتب في فرنسا، وهذا ما تحدث عنه المدرب بنفسه قبل خوض نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب زامبيا عندما قال "كنت أجمع القمامة في فرنسا لمدة ثماني سنوات، والآن سأخوض نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ولكن بعيداً عن كل ذلك فمشواره كمدرب كان مليئاً بالتحديات والنجاح الذي تستحق أن نُسلط عليها الضوء، ولذا ففي الأسطر التالية سيستعرض معكم جول Goal النسخة العربية السيرة الذاتية لهيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، ما هو تاريخه التدريبي؟ وما هي إنجازاته؟

من هو هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب؟

ولد هيرفي رينارد في مدينة لي بان الفرنسية يوم 30 سبتمبر عام 1968، وكانت بدايته كلاعب كرة يجيد الأدوار الدفاعية وبالتحديد كان يلعب كقلب دفاع لنادي كان الفرنسي والذي أستمر معهم لمدة 7 سنوات منذ عام 1983 وحتى 1990، قبل أن ينتقل إلى نادي فالوريس من عام 1991 وحتى 1997، ثم ختم مشواره كلاعب في نادي آس آر دراغينيان عندما انتقل إليهم لمدة موسم من 1997 وحتى 1998.

ثم بدأ الفرنسي مشواره التدريبي مع النادي الذي أعتزل به وهو نادي إس سي دراغينيان وأستمر معهم منذ عام 1999 وحتى 2001، قبل أن ينتقل لفريق جويزهو رينهي الصيني ليكون مساعد للمدرب كلود لوروا من عام 2002 وإلى 2003، ثم انتقل لتدريب نادي كامبريدج يونايتد كمدرب مؤقت في عام 2004 وهناك تعلم هيرفي رينارد الحديث باللغة الإنجليزية، وفور تولي مدرب جديد للفريق الإنجليزي انتقل إلى نادي دا نام دينه في نفس العام ولكن سرعان ما تركهم أيضاً بعد عدة أشهر من توليه للمنصب ليتولى تدريب نادي تشيربورج في عام 2005 وحتى استقالته عام 2007 لوجود بعض الخلافات مغ إدارة النادي.

لم يكن كل ذلك سوى بداية لتكوين الفكر التكتيكي وأكتساب خبرات كثيرة للمدرب الذي أنتقل بعد ذلك للقارة السمراء، وخاصة المنتخبات الأفريقية والتي بدأ فيها بتدريب منتخب زامبيا منذ عام 2008 وحتى 2010، واستطاع فيها أن يصل بالمنتخب الزامبي إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 للمرة الأولى للمنتخب بعد 14 عاماً عندما وصلوا لربع نهائي كأس أمم 1996، ثم استقال المدرب الفرنسي حيث كان يآمل في التقدم بالمنتخب لما هو أكثر من ذلك وهذا ما دفعه للاستقاله قبل إنتهاء عقده بمدة شهرين، وفور صدور الاستقاله بيومين وقع المدرب هيرفي رينارد عقداً جديداً مع منتخب أنجولا، ولكن استقال من منصبه لم يستمر أكثر من 6 أشهر واستقال أيضاً دون معرفة أسباب حقيقية.

ثم عاد مرة آخرى ليصبح مديراً فنياً لمنتخب زامبيا في عام 2011 ومن ثم عاد مرة آخرى إلى بلاده ليتولى تدريب فريق سوشو الذي كان يعاني طوال الموسم والذي كان يخوض معركة البقاء محاولاً تجنب الهبوط، وبالفعل هبط الفريق واستقال المدرب وانتقل مرة آخرى إلى القارة السمراء ليتولى مهمة تدريب منتخب ساحل العاج لمدة عام من 2014 وحتى 2015.

ثم عاد مرة آخرى ليتولى تدريب نادي ليل الفرنسي في مايو 2015، ولكن في نوفمبر من نفس العام أُقيل هيرفي رينارد بسبب سوء النتائج خاصة وأن الفريق لم يجمع سوى 13 نقطة فقط من 13 مباراة خاضها الفريق في الدوري، ثم عاد مرة آخرى المدرب الفرنسي للقارة المحبوبة لديه ليصبح مدير فني للمنتخب المغربي في فبراير 2016، واستطاع في نوفمبر 2017 أن يتأهل بأسود الأطلس إلى كأس العالم 2018 في إنجاز تاريخي بعد غيابهم لمدة 20 عاماً عن البطولة العالمية الأكبر والأهم، وقبل خروج المنتخب من دور الـ16 من كأس الأمم المُقامة في مصر كان قد تم تجديد عقد المدرب الفرنسي ليستمر معهم حتى 2022.

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الأندية التي قام هيرفي رينارد بتدريبها:

الفريق البلد الفترة إس سي دراغينيان فرنسا 1999 - 2001 كامبريدج يونايتد إنجلترا 2004 (بضعة أشهر) دا نام دينه فيتنام 2004 (بضعة أشهر) تشيربورج فرنسا 2005 - 2007 اتحاد الجزائر الجزائر 2011 (بضعة أشهر) سوشو فرنسا 2013 - 2014 ليل فرنسا 2015 (بضعة أشهر)

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المنتخبات التي قام هيرفي رينارد بتدريبها:

المنتخب الفترة زامبيا 2008 - 2010 أنجولا 2010 (بضعة أشهر) زامبيا 2011 - 2013 ساحل العاج 2014 - 2015 المغرب 2016

ما هي إنجازات هيرفي رينارد في مسيرته كمدرب؟

استطاع المدرب هيرفي رينارد أن يُحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين في تاريخه، كانت الأولى عندما تولى تدريب منتخب زامبيا في عام 2011 لمدة عام، واستطاع حينها أن يقود المنتخب الزامبي للتتويج بطولة كأس الأمم 2012 للمرة الأولى في تاريخهم بعد انتصارهم على ساحل العاج في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وقبل إنتهاء عقد المدرب في 2012 أعلن شيشيمبا كامبويلي وزير الرياضة الزامبي رغبته في تجديد عقد المدرب مع المنتخب قبل إنتهاء عقده، ولكن لم يكن هذا العام كسابقه فقد تم إقصاء منتخب زامبيا من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2013، وأعترف حينها المدرب الفرنسي بخطأه وبأنه يتحمل كامل المسؤولية لخروج المنتخب بهذا الشكل.

بينما الثانية كانت مع الفريق الذي حرمه من حمل لقب البطولة في 2012، وهو منتخب ساحل العاج الذي قام بتدريبه لمدة عام من 2014 وحتى 2015 واستطاع أن يُتوج مع منتخب الفيلة بكأس الأمم الأفريقية 2015 بعد انتصارهم في المباراة النهائية على منتخب غانا بركلات الترجيح، ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بلقبين من بطولة كأس الأمم مع منتخبين مختلفين.

الألقاب التي حصل عليها هيرفي رينارد: