هيرفي رينارد : لا أمتلك سوى 12 لاعبًا وحارس مرمى قبل مباراة الكويت ولكننا جاهزون

تواجد لاعبي الهلال تواجدوا في اليابان لخوض نهائي دوري أبطال آسيا

عبر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته بالتواجد في بطولة خليجي 24 المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رينارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي : "نحن سعداء بالتواجد رغم المشاركة المتأخرة في البطولة وبالتأكيد هدفنا الظهور بشكل جيد".

المدرب الفرنسي أضاف : "نواجه الصعوبات قبل المباراة الأولى، حيث تواجد لاعبي الهلال تواجدوا في اليابان لخوض نهائي دوري أبطال آسيا وحتى الآن لم يصلوا إلى قطر".

وعن التعامل مع الموقف الحالي قال : "علينا أن نلعب المباراة الأولى بأفضل طريقة وقد نتحسن عندما يكتمل الفريق، ولابد أن نكون جاهزون للعب تحت أي ظرف".

بالتحول للحديث عن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين قبل البطولة قال : "تعرض محمد العويس ومحمد البريك للإصابة بسبب مشاركة أغلب اللاعبين في الدوري يوم الأحد الماضي وهناك من شارك يوم السبت حيث تعرض العويس للإصابة وكذلك البريك في نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك عبدالله مادو يغيب للإصابة".

وواصل حديثه : "بالتأكيد هذا سيؤثر على المنتخب وهذا أمر طبيعي في كرة القدم وعلينا العمل بكل قوة من أجل تحقيق اللقب"

رينارد يستدعي طلال العبسي بدلاً من محمد البريك

وفيما يخص التحضير قال : "علمنا بالمشاركة في آخر مباريات الفيفا بعد اللعب في أوزباكستان وقدمنا مباراة كبيرة، ثم لعبنا أما باراجواي بدون لاعبي الهلال ولكنه كان استعدادً جيدًا لكأس الخليج وكنا موفقين في الدفاع ولكننا لم نكن موفقين في الخط الأمامي".

وعن مواجهة الكويت قال : "ليس لدينا توقعات سننتظر المباراة الأولى فلدى، 12 لاعبًا فقط جاهزون وحارس مرمى وأتمنى أن يتواجد لاعبي الهلال سريعًا".

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 رفقة منتخبات البحرين وعمان والكويت.