هيرفي رينارد : أوزبكستان منتخب صعب ولكن السعودية تمتلك هذه الميزة

مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب أوزباكستان

أكد المدير الفني لفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صعوبة مواجهة الأخضر أوزبكستان على ملعب الأخير ووسط جماهيره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وينتظر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد رينارد على أهمية المواجهة بعد النتائج السابقة للأخضر في التصفيات، مؤكدًا على ضرورة خوض المباراة بكل قوة.

الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

وواصل المدرب الفرنسي قائلاً : "مباراتنا أمام أوزبكستان ستكون الثالثة لنا خارج أرضنا من أصل 4 مباريات لعبناها في التصفيات الآسيوية، لذلك نسعى للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة، في المقابل يجب علينا استغلال اللعب على أرضنا في باقي المواجهات".

الصدارة وتصحيح المسار - أهداف تُشعل مباراة السعودية وأوزباكستان

وعن المنافس تحدث رينارد قائلاً :منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تجد صعوبة حينما تلعب على أرضه ووسط جماهيره، وبالتأكيد درسنا نقاط القوة والضعف".

وأنهى مدرب الأخضر السعودي تصريحاته للحديث عن الطقس قائلاً : "تفاوت درجات الحرارة بين أوزبكستان والسعودية يجعلها نقطة إيجابية لأصحاب الأرض، لذلك قدمنا مبكرًا إلى هنا من أجل التأقلم مع الاجواء".