هيدرسفيلد يحدد موعد عودة رمضان صبحي للتدريبات

الأهلي يسعى لضم رمضان صبحي نهائيًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موعد انضمام رمضان صبحي جناح الأهلي المعار من هيدرسفيلد، إلى تدريبات ناديه الإنجليزي.

وكان رمضان قد قضى فترة على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد تراجع مستوى الأهلي بداية الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حدد لرمضان صبحي موعد انضمامه لتدريبات الفريق.

ومن المفترض أن يتواجد صبحي يوم 2 يوليو المقبل في إنجلترا من أجل الانتظام في صفوف النادي الإنجليزي بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويسعى الأهلي في مد فترة الإعارة أو الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل البقاء على قوة فريقه.

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ويجد الأهلي صعوبة في حسم الصفقة بسبب طلبات هيدرسفيلد الإنجليزي المادية، والتي تفوق قدرات النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.