هيجواين يُهدي هدفه إلى جاتوزو ويكشف هدفه من السوبر

أهدى المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، هدفه إلى جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي، عقب عودته للتسجيل مرة أخرى بعد غياب.

ولم يسجل مهاجم يوفنتوس، منذ 28 أكتوبر الماضي، عندما سجل أمام سامبدوريا، ليعود للتسجيل بعد 9 مباريات.

الأرجنتيني البالغ 31 عامًا علق على سعادته: "هدفاً هامًا، وثلاث نقاط مهمة، بعدما أهدرنا عدة فرص سابقة، والآن يمكننا الحصول على الراحة مع عائلاتنا".

31 - Gonzalo #Higuain has found the net 31 Serie A shots after his previous one (in October against Sampdoria). Awakening. #MilanSPAL pic.twitter.com/qz4Y0QBVyU — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 29, 2018