هيجواين يُهدي هدفه إلى جاتوزو ويكشف هدفه من السوبر

الأرجنتيني سجل هدفًا استحق احتفال صاخب في سان سيرو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أهدى المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، هدفه إلى جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي، عقب عودته للتسجيل مرة أخرى بعد غياب.

ولم يسجل مهاجم يوفنتوس، منذ 28 أكتوبر الماضي، عندما سجل أمام سامبدوريا، ليعود للتسجيل بعد 9 مباريات.

الأرجنتيني البالغ 31 عامًا علق على سعادته: "هدفاً هامًا، وثلاث نقاط مهمة، بعدما أهدرنا عدة فرص سابقة، والآن يمكننا الحصول على الراحة مع عائلاتنا".

31 - Gonzalo #Higuain has found the net 31 Serie A shots after his previous one (in October against Sampdoria). Awakening. #MilanSPAL pic.twitter.com/qz4Y0QBVyU — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 29, 2018

وتابع مهاجم نابولي وريال مدريد الأسبق على احتفاله بالهدف: "من الطبيعي أن تتوقع مني الجماهير أكثر من هذا، لقد جئت لميلان لأنني مؤمن بالمشروع هنا، وأريد أن أكمل".

وعن جاتوزو: "لقد دعمني دائمًا، وأنا أهدى هذا الهدف له لأنه كان أميناً معي".

وسيغيب الإسباني سوزو عن مباراة السوبر الإيطالي بسبب الطرد: "الآن لدينا السوبر، أنه أول ألقاب الموسم وأريد أن أفوز به".

فوز مهم للميلان على سبال بنتيجة 2×1⚽️🇮🇹

هل سيكون ذلك كافيًا لبقاء جاتوزو في وظيفته 🤔 pic.twitter.com/oTDeeKl4c7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وكانت التقارير قد ربطت الأرجنتيني بالرحيل إلى تشيلسي معارًا، مقابل انتقال الإسباني ألفارو موراتا لميلان حتى نهاية الموسم.