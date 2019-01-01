النتائج المباشرة
الانتقالات

هيجواين يرد على شائعات انضمامه لتشيلسي

التعليقات()
ما هو رد هيجواين بعد شائعات اقترابه من تشيلسي؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علّق جونزالو هيجواين، مهاجم ميلان، على شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف الروسونيري والانضمام لتشيلسي الإنجليزي.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب تشيلسي من حسم صفقة هيجواين خلال يناير الحالي.

واستقبلت الصحف الإيطالية هيجواين في المطار عقب وصوله من جدة السعودية للسؤال حول إمكانية الرحيل عن ميلان.

اختيارات المحررين

وعلّق هيجواين على ملاحقة الصحفيين له بقوله: "تشيلسي؟ هل تنتظروني لأجل ذلك؟ إن أردتم العبث معي فلن تجدوا أي شيء هنا".

ورفض الأرجنتيني الحديث عن الأمر وغادر المطار.

ولعب هيجواين بديلًا في السوبر الإيطالي والذي أقيم على الجوهرة المشعة في جدة السعودية وانتهى بفوز يوفنتوس بهدف نظيف.

الموضوع التالي:
عمان تواجه تركمانستان بخيار الفوز فقط من أجل بطاقة التأهل
الموضوع التالي:
لامبارد تعليقًا على جاسوس بيلسا: لم أرى تصرفًا مماثلًا من جوارديولا وكلوب
الموضوع التالي:
ميدو يوافق على قطع إعارة تيسير الجاسم والعودة للأهلي
الموضوع التالي:
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل هيجواين
الموضوع التالي:
كاسيميرو: نحتاج للتحسن ولكن لم نمّل الانتصارات
إغلاق