سكاي | هيجواين يتقدم بطلب رسمي للرحيل عن ميلان

اللاعب اتخذ قراره!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن رحيل جونزالو هيجواين عن ميلان وانتقاله لصفوف تشيلسي بات قريبًا، خاصة بعدما اتخذ اللاعب قراره وبدأ يتحرك بالفعل لإتمام تلك الخطوة.

وكان المدرب جينارو جاتوزو قد ألمح يوم أمس وبعد فوز الميلان على سامبدوريا في كأس إيطاليا إلى إمكانية رحيل المهاجم الأرجنتيني عن فريقه، بقوله أن اللاعب حين يتخذ قراره يُصبح من الصعب إيقافه أو إقناعه بأمر مختلف.

ويلعب المهاجم الأرجنتيني مع ميلان معارًا من يوفنتوس لموسم واحد مقابل 18 مليون يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 36 مليون يورو الصيف القادم، لكن يبدو أن اللاعب يرغب في قطع تلك الإعارة.

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إذ أوضحت قناة سكاي سبورت أن هيجواين تقدم بطلب رسمي لدى إدارة ميلان لتسمح له بالرحيل والالتحاق بمدربه السابق ماوريتسيو ساري في ملعب ستامفورد بريدج هذا الشهر.

ولن يكون إتمام تلك الصفقة سهلًا، سواء للميلان الراغب في ضم لاعب بديل يُعوضه عن هيجواين، أو لليوفنتوس الراغب في التخلص من لاعب ريال مدريد سابقًا نهائيًا لكن مقابل الحصول على المال فقط ودون إجراء أي صفقات تبادلية خاصة الحصول على ألفارو موراتا مهاجم البلوز.

سكاي سبوت أضافت في تقريرها أن يوفنتوس قد يقبل بإعارة اللاعب لموسم ونصف مع إجبارية الشراء في النهاية، لكن تبقى المشكلة لدى ميلان الذي لا يرغب في التخلي عن هيجواين دون تأمين البديل المناسب.