روما يقترب من استعارة هيجواين من يوفنتوس

تفاصيل اقتراب هيجواين من روما

يقترب جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس المعار إلى تشيلسي، من الرحيل إلى صفوف روما الإيطالي خلال الصيف المقبل.

هيجواين يمتلك عقد إعارة مع البلوز إلا أنّ النادي اللندني لا يخطط لتفعيل بند أحقية الشراء.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري، لا يرغب في عودة هيجواين وسوف يعتمد على كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قريبًا من الرحيل إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 12 مليون يورو.

وسوف يحصل بيبيتا على راتب إيدين دزيكو القريب من مغادرة قلعة الجيلاروسي، مما يعني عدم وجود أزمة مالية في جلب مهاجم الأرجنتين المعتزل.

جدير بالذكر أنّ هيجواين سبق وعمل تحت قيادة ساري في نابولي وقدّم أفضل مواسمه التهديفية.