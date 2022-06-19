هيجواين: حين أتذكر رونالدو وزملائي في ريال مدريد أشعر بالقشعريرة!

عقد المهاجم الأرجنتيني المخضرم مع فريقه الحالي يمتد حتى نهاية عام 2022، وتحدث بشغف واضح عن إنجازاته في الملاعب الأوروبية.

استعاد الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي ذكريات تألقه في كرة القدم الأوروبية، مؤكدًا أن تذكر اللعب بجوار كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام ووستون مكيني جعله يشعر بالقشعريرة.

المهاجم الأرجنتيني المخضرم يلعب الآن في الدوري الأمريكي، ويمتد عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2022.

وخرجت تقارير خلال الفترة الماضية تفيد بأن هيجواين، البالغ من العمر 34 عامًا، قد يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الأرجنتيني يواصل الاستمتاع بكرة القدم، بعد مسيرة حقق خلالها العديد من النجاحات إلى جانب العديد من النجوم.

من هم زملاء هيجواين الأكثر تميزًا؟

هيجواين، الذي خاض نهائي كأس العالم 2014 مع الأرجنتين، لعب جنبًا إلى جنب مع ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.

ولعب أيضًا إلى جانب عدد من الفائزين بالكرة الذهبية في إسبانيا وإيطاليا، بما في ذلك كريستيانو رونالدو، ومع وجود الكثير من النجوم الذين لعب بجوارهم، فإنه يجد صعوبة في اختيار الأكثر تميزًا من بينهم.

وقال هيجواين للصحفيين في ميامي أثناء تأمله لمسيرته حتى الآن: "كنت في التاسعة عشر من عمري عندما التقيت روبرتو كارلوس ورحب بي بحب وتواضع".

وأضاف: "هو إلى جانب رونالدو وبيكهام وراؤول وفان نيستلروي، وكاسياس، وكانافارو، جميعهم كانوا يعاملون اللاعبين الشباب بمودة وتواضع بشكل لا يُصدق، ويمكنني الاستمرار في تسمية الأسماء".

وأضاف: "الحقيقة هي أنني إذا نظرت إلى الوراء وفكرت في كل اللاعبين الذي تمكنت من اللعب معهم، أشعر بالقشعريرة".

وتابع: "لم أتعب من اللعب بعد، واجهت رونالدينيو، وروبرتو كارلوس الذي لعبت معه، ولعبت مع ديبالا، حتى مع مكيني شاركته أيامًا قليلة في يوفنتوس".

هل يفكر هيجواين في الاعتزال؟

انضم هيجواين إلى ريال مدريد قادمًا من ريفر بليت في 2007، وتمكن من تسجيل 121 هدفًا للفريق الملكي في 264 مباراة.

ثم توجه إلى إيطاليا للانضمام إلى نابولي، وتمكن من تسجيل 91 هدفًا على مدار ثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل في صفقة ضخمة إلى يوفنتوس في صيف 2016.

ولم تسر الأمور كما هو مخطط لها مع يوفنتوس، وبعد موسم أول مثمر سجل خلالها 32 هدفًا ساءت الأمور، وتوجه في 2020 إلى الولايات المتحدة.

هيجواين فاز بألقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، حيث حقق لقب الدوري الأوروبي خلال فترة الإعارة في تشيلسي، ويصر على أنه يملك الحافز للاستمتاع بالمزيد من النجاح.

هيجواين في ختام تصريحاته رد على سؤال حول الكيفية التي سينظر بها إلى مسيرته قائلًا: "حققت الكثير من الإنجازات في مسيرتي، أليس كذلك؟ آمل أن يتم إدراك ذلك يومًا ما".

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