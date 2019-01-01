ثلاثة شروط تُحول إعارة هيجواين لتشيلسي إلى بيع نهائي

كيف سيتحول بند أحقية الشراء إلى إجبارية الشراء في عقد انتقال هيجواين بالإعارة إلى تشيلسي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت المصادر الصحفية المتابعة المزيد عن تفاصيل انتقال جونزالو هيجواين المنتظر إلى تشيلسي معارًا من يوفنتوس، محددة 3 شروط لتحويل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب لإجبارية الشراء خلال الصيف القادم.

ولا ينتظر هيجواين لإتمام انتقاله بالإعارة إلى تشيلسي سوى إنهاء ميلان للتفاصيل الأخيرة في صفقة كريشتوف بيونتيك من جنوى ليُعلن الروسونيري عن إنهاء إعارة المهاجم الأرجنتيني وبدء مرحلة جديدة مع المهاجم البولندي ذو الـ23 عامًا.

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صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن العقد بين يوفنتوس وتشيلسي لن يختلف عما كان مع ميلان من حيث التفاصيل المالية، إذ سينتقل اللاعب بالإعارة لـ6 أشهر مقابل 9 ملايين يورو بجانب حق شرائه نهائيًا مقابل 36 مليون يورو.

لكن الاختلاف سب مصادر متعددة كان في صيغة الشراء النهائي، إذ سيتحول بند أحقية الشراء إلى إجبارية الشراء حال تحقق واحد من 3 شروط خلال الموسم الجاري:

إنهاء تشيلسي البريميرليج في أحد المراكز الثلاثة الأولى وإحراز هيجواين لهدف واحد على الأقل في البطولة

تسجيل هيجواين لـ15 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم

فوز تشيلسي باليوروباليج مع إحراز هيجواين لـ5 أهداف

يُذكر أن ميلان توصل لاتفاق بالفعل مع جنوى مساء الجمعة حول انتقال بوينتيك لصفوفه مقابل 35 مليون يورو بجانب 5 ملايين كحوافز، وأن يكون آلين هليلوفيتش أو أندريا بيرتولاتشي ضمن الصفقة، لكن يتبقى توصل جنوى لاتفاق مع أحد لاعبي ميلان للإعلان الرسمي والمتوقع يوم الثلاثاء عقب مواجهة الفريقين مساء الإثنين في السيري آ.