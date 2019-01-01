هيثم فاروق في رسالة نارية لجماهير الزمالك: "اللي هيشتكي مش محتاجين تشجعيه"

الزمالك تعادل مع زيسكو إيجابيًا

تحدث هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، معلقًا على مباراة الأبيض أمام زيسكو ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تعادل أمام زيسكو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر اليوم في زامبيا، وحافظ الأبيض على وصافة مجموعته.

ووجه هيثم فاروق رسالة لجماهير الزمالك التي تشتكي من تراجع مستوى الفريق، وأن الفريق يسبب أمراض لجماهيره بسبب الضغط النفسي بسبب النتائج.

وقال فاروق في رسالته للجماهير البيضاء: "مش محتاجين للجماهير التي تضغط على اللاعبين وتقول إنها أصيبت بأمراض الضغط والسكر بسبب نتائج الزمالك، ، انتوا هتمنوا علينا بتشجيعكم للفريق؟".

وأضاف: " ما الفائدة في حالة الضغط على اللاعبين أكثر في الفترة الحالية، متفائل بشكل كبير بالمدير الفني كارتيرون وما يقدمه الأن".

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وتابع فاروق: "فريق كرة اليد بيحصل على بطولات دون الحصول على مستحقات بشكل منتظم، يجب على فريق الكرة فعل هذا أيضًا".

وحفاظ الزمالك على وصافة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، بمجموع 4 نقاط بعد مرور 3 جولات فقط.