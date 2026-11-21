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"إنه ليس مصابًا"، بتلك الكلمات علّق المدير الفني مارتن أونيل، على استبعاد الدولي المصري هيثم حسن، من قائمة سيلتيك لمباراة سانت ميرين في الدوري الإسكتلندي "2026-2027".

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الجدل لا يزال مستمرًا حول موقف سيلتيك بشأن هيثم حسن، خاصة وأنه تم استبعاده للمباراة الثانية تواليًا، بعد غيابه عن مباراة كيلمارنوك، قبل فترة التوقف الدولي، والذي أشرنا إليه في مقال تحت عنوان "استبعاد في توقيت حرج: دفاع عن هيثم حسن في غيابه .. ولكن احذر من "نقطة تحول" سيلتيك!".

هل فقد هيثم حسن فرصته مع سيلتيك؟

وأمام هذا الاستبعاد المتكرر، باتت التساؤلات حاضرة لدى الجماهير بشأن ما إذا كان غيابه عن المباراة الثانية تواليًا لسيلتيك، يعود إلى إصابة الدولي المصري، أم أنه لم يعد يحظى بتقدير المدرب، ليكون في القائمة الأساسية.

ورغم ذلك، إلا أن مارتن أونيل قلل من حدة التكهنات، مؤكدًا أن ما تردد بشأن هيثم حسن أنه بات تأثيره سلبيًا في غرفة ملابس سيلتيك، ليس صحيحًا، ليوضح أنه ليس مصابًا، ولكن غيابه فقط يأتي كنوع من "تدوير" اللاعبين في ظل كثرة المباريات التي تنتظر الفريق.

اللاعب الأكثر كراهية؟

وكان مارتن أونيل قد تحدث عبر صحيفة "صن سبورت"، بشأن الشائعات التي خرجت حول وصفه لهيثم حسن بأنه اللاعب الأكثر كراهية في غرفة الملابس.

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ونفى أونيل ذلك الأمر، بقوله "كنت أستمتع مع المشجعين ببعض الأسئلة، وكنت أمزح بشأن عدم شعبيتي، كلاعب، لأن كل ما كنت أفعله هو التذمر، ثم كمدير، وهو أمر لا يزعجني، ولكني رددت على هذا الأمر، وقلت: هناك لاعب واحد على الأقل أكثر كراهية، وأراد الجمهور معرفة من هو، ولكني لم أخبرهم، تركت الأمر معلقًا".

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وأكد مدرب سيلتيك، أن حديثه لم يكن متعلقًا بجناح الفراعنة، مبينًا أن الأمر كان فقط على سبيل المزاح، فيما أشار إلى أنه سبق وأن استبعد عددًا من اللاعبين قبل نهاية فترة التوقف، ولا يعتقد أن ذلك سيؤثر عليهم، لأن بعضهم سيعود أمام سانت ميرين.

التعزيز في يناير

وفي سياق متصل، اعترف مارتن أونيل، بأن سيلتيك سيبحث عن تعزيزات في يناير، مضيفًا "لقد رأينا أنه عندما يكون اللاعبون لائقين بدنيًا، سيكون لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، نحن فقط بحاجة إلى القليل من الجودة. هل نبحث عن لاعبين؟ نحن نبحث عن بعضهم الآن بالتأكيد".

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ما ينتظر هيثم حسن

ومع غيابه للمباراة الثانية على التوالي، فإن هيثم حسن، قد يعود للمشاركة، في ظل ارتباك سيلتيك بمباراة تورينسي البرتغالي، المقررة يوم الخميس المُقبل، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان صاحب الـ24 عامًا، قد شارك في المباراة الأوروبية الماضية أمام بشكتاش، فيما توجه لدعم منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، حيث خاض بديلًا، مباراتي ملاوي، بإجمالي 24 دقيقة موزعة على مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة.