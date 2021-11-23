هيا استعدوا .. حان الآن موعد الشجار الموسمى بالكرة السعودية!

على أرض الواقع، انتهت الليلة نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، بتتويج الهلال السعودي بطلًا على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، لكن بالعالم السعودي توابع البطولة أطول من المنافسة نفسها..

هدفان حسم بهما ناصر الدوسري والمالي موسى ماريجا، اللقب للزعيم على ملعب الملك فهد الدولي، في ليلة حضر بها الآلاف من المشجعين من المدرجات، في مشهد افتقده الجميع مع جائحة كورونا.

صافرة النهاية أُطلقت في الملعب، والآن جماهير الأندية الأخرى تُشمر عن سواعدها، للتجهيز لمعترك خاص مع نظرائهم في القلعة الزرقاء.

الجميع يتلاسن دائمًا، لكن في هذا التوقيت هناك بعض الخلافات الخاصة بالحدث تظهر على السطح، ويتحدث عنها الجميع لأسابيع وربما لشهور حتى انطلاق النسخة الجديدة..

مشاركة غير مشروعة:

أحد أكبر القضايا التي ستتردد خلال الأيام المقبلة هي أن هذا اللقب حصده الزعيم بطريقة غير مشروعة، كيف؟

الزعيم تم استبعاده من النسخة الماضية لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لعدم اكتمال قائمته، نظرًا لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا، رغم أنه كان قد حسم تأهله بالفعل للدور التالي.

لكن في الوقت الذي يؤكد به الهلاليون أنه تم استبعاد فريقهم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يؤكد به المنتمون للأندية الأخرى، أنه انسحب من البطولة، ولذلك بحسب القانون يجب منعه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين.

بالفعل أعلن الاتحاد الآسيوي وقتها أن الهلال انسحب من البطولة، لكنه أوضح بعد ذلك أن حالة الزعيم لا تستدعي الإحالة للجنة الانضباط ومن ثم تطبيق القانون بالمنع من المشاركة لمدة عامين، كونه اضطر لذلك لظروف جائحة كورونا.

أربعة أم اثنان؟

قد تكون هي القضية الأبرز: للهلال أربع بطولات دوري أبطال أم اثنتان؟

الزعيم توج قبل الليلة باللقب ثلاث مرات؛ مرتان بالمسمى القديم عامي 1991 و99، ومرة بالمسمى الحديث للبطولة عام 2019.

لكن جماهير الأندية المنافسة ترفض الاعتراف بلقبي التسعينات، بحجة أن البطولة كانت تقام بنظام مختلف وتحت مسمى مختلف.

وتدعم الجماهير موقفها في هذه القضية بتغريدات قديمة من حساب الاتحاد الآسيوي، لم يعترف خلالها بلقبي التسعينات، لكن حقيقة الأمر أن الآسيوي متخبط في هذه النقطة، فمنذ سنوات، وحتى عام 2019، كان في تغريداته يُظهر عدم اعترافه بالألقاب التي تحققت بالمسمى القديم، وفي تغريداته بالفترة الأخيرة، يعترف بالثلاثة ألقاب كاملة!

وهنا للنصراويين رأي خاص بهم، إذ يشترطون حال الاعتراف بلقبي الهلال الآسيويين في التسعينات، فإنه يجب الاعتراف بحصد فريقهم 17 بطولة دوري سعودي، بالمسمى القديم والحديث، على حد تعبيرهم.

من هو زعيم آسيا؟

هذا شجار خاص بين الهلاليين والاتحاديين بالتحديد..

الاتحاديون ينسبون لقب الزعيم لأنفسهم، بحكم أن ناديهم هو النادي العربي الوحيد الذي حقق اللقب مرتين متتاليتين (2004 و2005)، بالمسمى الحديث.

أما الهلاليون فينسبونه لأنفسهم، بداعي أن فريقهم حقق اللقب أربع مرات بالمسمى القديم والحديث.

الليلة تساوى الأزرق في عدد الألقاب مع النمور بالمسمى الحديث للبطولة، لكن ستبقى حجة العميد قائمة وهي أنه النادي الوحيد الذي حقق اللقب مرتين متتاليتين.

بأقدام عسيري .. ليس بأقدام الهلاليين:

هيثم عسيري؛ لاعب الأهلي الشاب، الذي يطالب الكثيرون حاليًا بمنحه مكافأة خاصة من قبل إدارة الهلال، كونه صاحب فضل في وصول الزعيم للنهائي..

عسيري أهدر فرصة هدف محقق في آخر مباراة بدور المجموعات أمام الدحيل القطري، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، لكن إذا كان قد سجل هذه الفرصة، لتأهل فريقه للدور التالي، وودع البطولة وقتها الهلال، الذي تأهل بفضل تعادل الأهلي والدحيل كأفضل ثانِ عن المجموعة الأولى.

سيردد الكثيرون على مدار الفترة المقبلة أن هذا اللقب تحقق بفضل لاعب الراقي، وليس بجهود لاعبي الزعيم.

مجرد محاولة لاستفزاز لاعبي الأزرق، ونسب الإنجاز لغيرهم، لكن تبقى الحقيقة هي أن الهلال بطل نسخة 2021 وانتهى الأمر.

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