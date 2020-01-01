هيئة الرياضة تقيم حفلًا للسعودي الأوليمبي وتركي الفيصل: تحقق الأهم من اللقب

رئيس هيئة الرياضة يشيد بما قدمه الأخضر الأوليمبي بكأس آسيا تحت 23 عامًا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، إقامة حفل، للاحتفال بالمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وصيف كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر الأوليمبي خسر لقب البطولة اليوم الأحد، بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

بعثة المنتخب تصل غدًا الإثنين إلى الرياضة، على أن تتوجه بعدها إلى الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي، حيث تقام الاحتفالية.

وأوضحت هيئة الرياضة أن الاحتفالية تُقام لتكريم أبطال الأخضر الأوليمبي على نجاحهم في تحقيق الحلم بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

من جانبه، وجه تركي الفيصل التحية للاعبين والجهاز الفني على المستوى الذي قدموه طوال البطولة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لنجومنا تحت 23، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة، تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية.. وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م".

وأضاف: "خالص الشكر للجهازين الفني والإداري ولمدربنا الوطني المتميز سعد الشهري.. مكاسب عديدة تحققت من هذه البطولة، وبإذن الله سيتحقق المزيد".

خيرها في غيرها لنجومنا ( تحت 23)👏🏼

مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة

تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية.. وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 26, 2020

الأخضر الأوليمبي كان قد تخطى دور المجموعات بحصد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام منتخبي اليابان (2-1) وسوريا (1-0)، بالإضافة إلى التعادل أمام قطر سلبيًا دون أهداف.

وفي ربع النهائي، صعد المنتخب السعودي على حساب أصحاب الأرض المنتخب التايلاندي بالفوز بهدف وحيد، وأخيرًا في نصف النهائي، تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة نفسها.

وضمن الأخضر التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة منتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب أستراليا الذي حصد الميدالية البرونزية في البطولة.