هيئة الرياضة العامة تسعى للانتهاء من تطوير ملعب "الملز"

الملز يستضيف مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الهيئة العامة للرياضة السعودية تسعى لتطوير معلب الأمير فصل بن فهد "الملز" في الوقت الحالي.

وتسعى هيئة الرياضة لتطوير الملعب من أجل الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والإنتهاء من صيانته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هيئة الرياضة العامة تسعى لتطوير ملعب الملز لاحتضان المباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الملعب سيبدأ في احتضان المباريات بدءًا من مواجهة النصر والفيصلي المقرر له يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الـ6 من الدوري.

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وسيخضع الملعب لمراجعة من قبل لجنة تابعة لهيئة الرياضة العامة السعودية قبل استقبال المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت الصحيفة أن هناك نية تتجه لزراعة الملعب بالنجيل الطبيعي المهجن بالصناعي بعد إزالة جزء من الأرضية في الفترة الأخيرة.