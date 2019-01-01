هيئة الرياضة السعودية تعلن نتائج التحقيقات في صيانة استاد الملك فهد

التحقيقات أثبتت أن ملعب الأمير فيصل وقعت به نفس أخطاء الصيانة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتهت لجنة التحقيق بشأن عدم اكتمال صيانة استاد الملك فهد الدولي من أعمالها، وأثبتت إدانة المسؤولين عن الصيانة الملعب.

اللجنة تم تشكيلها من قبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في منتصف الشهر الجاري، بعد الانتقادات التي وجهها سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر، للملعب عقب لقاء فريقه أمام الأنصار بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأبدى رئيس العالمي وقتها استيائه وتعجبه من سوء الأرضية، مؤكدًا أنها لا تليق بالمنافسات الكروية، ومطالبًا بنقل مباريات النصر بالدوري والكأس إلى ملعب الزمر.

آل سويلم يطالب بنقل مباريات النصر إلى ملعب الرمز وينتقد الدرة

التحقيقات أثبتت أن المشكلة لم تكن فقط في ملعب الملك فهد، بل تبين أن أرضية ملعب الأمير فيصل بها نفس الأخطاء، مما سيؤدي لتأخر جاهزيته حتى الخامس من فبراير المقبل، بينما يحتاج ملعب الملك فهد إلى 20 يومًا حتى تتم إعادة تأهيل أرضيته.

وقرر رئيس هيئة الرياضة وفقًا لنتائج التحقيقات، إنهاء تكليف المهندس المسؤول عن الإشراف على الملعب وإحالته لإدارة المتابعة، لإصراره على إقامة لقاء النصر والأنصار على استاد الملك فهد، رغم عدم جاهزيته.

وكذلك تم إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب، وإعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية.

وأكدت الهيئة أنها بدأت بالفعل في استقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها، تحقيقًا للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.