هيئة الاعتراض تلغي البطاقة الحمراء للاعب دبا الفجيرة أمام العين

القرار نهائي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في دوري الخليج العربي إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة خلال مباراة العين في الجولة السابقة من البطولة.

وكان الحكم يحيى الملا قد طرد اللاعب المغربي عند صافرة نهاية اللقاء لرميه الكرة تجاه الحكم.

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وقالت الهيئة أنها قبلت اعتراض دبا الفجيرة شكلًا وموضوعًا لاستفائه المتطلبات الواردة في المادة التاسعة من لائحة الاعتراض على قرارات الحكام في المسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين، وإلغاء قرار الحكم وما يترتب عليه من آثار سواء عقوبات مالية أو إدارية.

وأكدت الهيئة أخيرًا أن قرارها نهائي ولا يجوز الاعتراض أو الطعن عليه وفقًا للمادة 16 من لائحة الاعتراض على قرارات الحكام.