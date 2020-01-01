هويسكا ثاني المتأهلين للدوري الإسباني وألميريا ينتظر التصفيات

فريق هويسكا يحجز ثاني مقاعد التأهل للدوري الإسباني بعد التفوق على نومانسيا وألميريا ينتظر مباريات التصفيات عقب الخسارة من بونفيرادينا.

حقق فريق هويسكا الفوز اليوم أمام نظيره نومانسيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 41 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

جاء هذا الفوز ليضمن لفريق هويسكا التأهل للدوري الإسباني في الموسم المقبل، بعدما وصل للنقطة رقم 67 في المركز الثاني، مبتعدًا عن ألميريا صاحب المركز الثالث بأربع نقاط قبل النهاية بجولة واحدة.

بهذا يعوض هويسكا هبوط فريق إسبانيول، ويصبح الفريق الثاني من كتالونيا الذي يتواجد في الموسم المقبل بجوار برشلونة، مع احتمالية زيادة عدد الفرق من نفس الإقليم إلى ثلاثة حال صعد جيرونا.

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في الوقت نفسه تعثر ألميريا خارج أرضه أمام نظيره بونفيرادينا صاحب المركز الـ 16، حيث تعرض للخسارة بهدفين لهدف.

وفي نفس الجولة فاز جيرونا بهدفين نظيفين على المتصدر قادش، والذي كان قد ضمن الصعود بدوره قبل أيام، وخسر ريال سرقسطة بأربعة أهداف لهدف أمام ريال أوفيدو بينما فاز فوينلابرادا على إلتشي بهدفين لهدف.

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بهذه النتائج يصعد قادش وهويسكا بشكل مباشر، ويضمن ألميريا تواجده في تصفيات الصعود رفقة جيرونا، بينما يتنافس ريال سرقسطة وفوينلابرادا وإلتشي ورايو فايكانو على مركزين الصعود لتصفيات التأهل للدوري الإسباني خلال لقاءات الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الأخيرة تقام جميعها في نفس التوقيت يوم الإثنين المقبل على أن يتم تحديد مواعيد مباريات التصفيات لاحقًا.