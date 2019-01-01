هونيس يمدح كوفاتش: قدّم أفضل نصف موسم في التاريخ

تعرف على تصريحات هونيس حول موسم كوفاتش الحالي في بايرن ميونخ

أشاد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني، بالمستوى الذي ظهر به الفريق البافاري في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

بايرن ميونخ وصل إلى نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فيردير بريمن ليضرب موعدًا مع لايبزيج.

وقال هونيس في تصريحات صحفية: "لو أنّ مدربًا وصل لنهائي الكأس ونجح في تصدر الدوري في أول مواسمه مع بايرن ميونخ فهذا إنجاز رائع".

وتابع: "بقيادة كوفاتش، قدمنا أفضل نصف موسم ثاني في تاريخ بايرن ميونخ، لا نستطيع أن نشكو الآن".

ويعد هذا الموسم هو ثاني أكثر عدد من النقاط حققها بايرن ميونخ بعد 2012-2013 والذي حصد فيه 34 نقطة من 13 مباراة مع يوب هاينكس.

ورغم إشادة هونيس بكوفاتش، إلا أنّ كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبطل الدوري الألماني، علّق: "أي مدرب يقود بايرن ميونخ عليه بتقديم أفضل مستوى".

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واختتم: "رغم أنّ النتائج مؤخرًا إيجابية ولكن لعبنا ضد بريمن بدون الشجاعة الكافية".

وكان بايرن ميونخ قد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام ليفربول.