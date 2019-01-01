هونيس يغادر بايرن ميونخ في نوفمبر

هل يرحل هونيس عن رئاسة البافاري؟ ومن البديل؟

قرر أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، الرحيل عن صفوف بطل الدوري الألماني في نوفمبر المقبل.

هونيس تولى رئاسة البافاري في نوفمبر 2009 وكسب انتخابات العام الماضي بالتزكية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ صاحب الـ 67 عامًا سوف يغادر منصبه في نوفبمر المقبل ويفتح باب الترشيحات للرئاسة.

وحاول Goal التواصل مع إدارة البافاري للرد على هذه التقارير ولكن لم نتلق أي جواب.

وبحسب التقارير، فإنّ هونيس يرغب في ترك منصبه إلى هيربرت هاينر والذي يعمل نائبًا للرئيس في الإدارة الحالية.

وكان هونيس قد اعتزل اللعب في 1979 لينضم إلى مجلس الإدارة قبل أن يترقى ليصبح الرئيس.

وخلال حقبته حقق البافاري 29 بطولة أبرزها الفوز بالثلاثية التاريخية في 2012-2013 تحت قيادة يوب هاينكس.