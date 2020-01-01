هونيس: واثق من تجديد نوير ومولر عقودهم

هونيس يثق في بقاء الرباعي الذي تنتهي عقود قريباً

قال أولي هونيس الرئيس الفخري لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إن فريق بايرن ميونخ يفكر بجدية في تجديد التعاقد مع المدرب المؤقت هانس فليك.

فليك كان قد تولى تدريب الفريق البافاري بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج في الدوري.

وأضاف هونيس في تصريحات لقناة "sport 1": "هانس فليك قدم أداء أكثر من رائع حتى الآن من المؤكد أنه سيتم اقتراح موعد لتجديد تعاقده في القريب العاجل".

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وأردف: "أعتقد بأنه سيكون مدربًا مستديمًا في الفترة المقبلة، لقد قدم أداءً جيدًا للغاية بعد رحيل المدرب كوفاتش".

أما بالنسبة إلى للاعبين الذين اقتربت عقودهم من النهاية وأبرزهم مانويل نوير وتوماس مولر، أكد أنه واثق من حسم التجديد خلال شهر على الأكثر.

الصفقات في زمن الكورونا ومصير دوري الأبطال

واختتم: "أنا أعلم أن الإدارة تتحدث الآن معهم وسيتم حسم كل تلك الأمور التي تقلق جماهير بايرن ميونخ وسيكون لدينا مدرب دائم وسيبقى اللاعبين لا تقلقوا".

يذكر أن بايرن ميونخ كان يتصدر الدوري الألماني قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم.