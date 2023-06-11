هونيس: مانشستر سيتي ليس المشكلة .. أموال الشرق الأوسط لا تنتهي!

علي رفعت
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الرئيس السابق لبايرن ميونخ يهاجم في كل الاتجاهات.

أعرب أولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ عن انزعاجه من طريقة إنفاق الأموال من قبل الأندية الموجودة في الشرق الأوسط والخليج.

وقال هونيس ضمن حوار مع "سكاي سبورت": "الأمر لا يتعلق فقط بمانشستر سيتي، بل بكل شيء يأتي من الشرط الأوسط، أنا قلق بشأن ما هو قادم من هناك".

وأضاف: "يبدو وأنهم لديهم أموال لا تنتهي، لكن الشكوى من ذلك هو أمر لا يوجد فيه أي منطق، علينا أن نجد طريقة لمواجهة ذلك".

وأكمل: "الأمر لن يكون أسهل في العشر سنوات المقبلة، لكن الميزة في كرة القدم أنه هناك 11 لاعبًا فقط يمكنهم التواجد في الملعب".

جدير بالذكر أن الدوري السعودي كان قد نجح في استقطاب مجموعة من نجوم العالم مؤخرًا على رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وفي طريقه لضم المزيد.

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