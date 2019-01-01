هونيس: بايرن لن يتحول إلى باريس أو سيتي وسنعود لساني

حديث مطول من رئيس البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، موقف فريقه من العودة للمفاوضات مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، ويرفض فكرة بيع النادي مثل أندية أوروبية كبرى.

هونيس شغل الرأي العام مؤخراً بسبب تصريحات حول منع لاعبي ناديه من تمثيل المنتخب الألماني في حال فضل الجهاز الفني للأخير مارك أندريه تير شتيجن على مانويل نوير.

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وقال هونيس مع "Sports Illustrated'": "بخصوص ساني نحتاج لنرى كيف ستكون عودته من الإصابة، وفي يناير أو فبراير نجتمع ونقرر ماذا سنفعل".

وأضاف: "جمهور ومجلس إدارة النادي لن يسمح أبداً ببيع النادي وتحوله ليكون مثل سيتي أو باريس، نحن نعمل كعائلة، ولا نريد ديون وسياسات ودول تتدخل في أمورنا".

وأكمل: "لا أقول أن الأمر خاطيء، ولكن ليس أسلوبنا، يمكننا عموماً بيع فقط 30 بالمائة من الأسهم، ونحتاج موافقة 75 بالمائة من الأغلبية لبيع أكثر، واستبعد حدوث الأمر".

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وحول المدرب نيكو كوفاتش: "لم أتفهم أبداً الانتقادات له، مدرب صغير وبلا خبرات، ولكن بنى فريق وحقق بطولات، وبسبب تلك الانتقادات قررت ترك المجال والرحيل".

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت أمام بادربورن ضمن منافسات البوندسليجا.