هونيس: بافارد من أفضل صفقات بايرن ميونخ

الدولي الفرنسي سريعاً أصبح أساسياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس بمدافع الفريق الجديد بينيامين بافارد، ووصفه بأنه من أفضل الصفقات التي أجراها ناديه.

بافارد انضم هذا الصيف إلى بايرن قادماً من شتوتجارت مقابل قرابة 32 مليون يورو، وسريعاً أصبح أساسياً مع البافاري.

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وقال هونيس مع "سبورت1": "بعد بضعة أسابيع فقط أثبت أنه سيكون من أفضل الصفقات التي قمنا بإبرامها على الإطلاق".

وأضاف: "يملك شخصية رائعة، والأمر لا يتعلق بقيمته، ولكن بالإضافة التي سيقدمها للفريق".

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ولعب بافارد أساسياً سبع مرات هذا الموسم مع الفريق البافاري بكل المسابقات، وغير مركزه ما بين قلب الدفاع والظهير الأيمن.