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هوميلس: فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم

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مدافع فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ماتس هوميلس ينضم للمعجبين بفان دايك

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرى ماتس هوميلس مدافع فريق بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني أن فيرجيل فان دايك هو المدافع الأفضل في العالم حاليًا.

هوميلس قال رأيه عندما سأله أحد المشجعين عن رأيه في لاعب ليفربول والمنتخب الهولندي.

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وكان فان دايك قد اختير كأفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر مؤخرًا.

ويُعد فان دايك هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث أن انتقاله من ساوثامبتون لقلعة أنفيلد في يناير من عام 2018 كان قد كلف خزائن الريدز 75 مليون جنيه إسترليني.

وكان المدافع الدولي الهولندي قد اختير أيضًا ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي يويفا من عام 2018.

يذكر أن فان دايك كان قد ساهم مع ليفربول لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، واحتلال وصافة البطولة التي توج بها ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي.

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