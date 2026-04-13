هولندي واحد يُحدث ضجة غير مسبوقة في إنجلترا: «أفضل لاعب في تاريخ النادي»

روبن روفز هو نجم الساعة في إنجلترا. كان حارس مرمى سندرلاند عنصراً بالغ الأهمية لفريقه في المباراة التي فاز فيها على توتنهام هوتسبير (1-0)، مما أدى إلى امتلاء الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الثناء.

نجح روفز بعد ظهر يوم الأحد في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام توتنهام هوتسبير. وقام الحارس بما لا يقل عن سبع تصديات، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم.

تمكن سندرلاند في النهاية من الفوز بالمباراة بفضل هدف من نوردي موكيلي في الدقيقة الستين، ومع ذلك كُتب عن روفز أكثر بكثير بعد المباراة.

على سبيل المثال، أشادت صحيفة "ساندرلاند إيكو" بأدائه. "لم يكن لديه الكثير ليفعله، لكنه كان فعالاً للغاية في اللحظات التي كان عليه التدخل فيها."

"بفضل وجوده، بدت الدفاعات أكثر استقرارًا على الفور"، تابعت الصحيفة المحلية. اضطر روفز إلى التغيب عن بعض المباريات بسبب إصابة.

كما أعجبت قناة سكاي سبورتس به كثيراً. وأكدت القناة أن روفز، إلى جانب تصدياته الجيدة، بدا مرتاحاً للغاية في التعامل مع الكرة بقدميه أمام فريق توتنهام.

على منصة X، أشاد المشاهدون أيضًا بأداء الحارس. "كيف تمكنا من شراء روفز مقابل 12 مليون جنيه إسترليني؟ إنه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم يرتدون قميص سندرلاند!" هذا ما يمكن قراءته.

يقول أحد مشجعي ليفربول إنه يود أن يرى اللاعب الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا فقط كخليفة لأليسون بيكر في أنفيلد. كما كتب مشجعو تشيلسي بأعداد كبيرة أنهم يأملون في انضمام روفز إلى ناديهم هذا الصيف.