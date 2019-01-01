هولندا X ألمانيا – مباراة الفائز منها هو إيرلندا الشمالية

قمة الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في تصفيات اليورو بين ألمانيا وهولندا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يستعد المنتخب الألماني، لمواجهة نظيره الهولندي، مساء الجمعة في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويشارك المنتخبان في المجموعة الثالثة من التصفيات، والتي تضم كلاً من إيرلندا الشمالية، وإستونيا، وبيلاروسيا.

إيرلندا الشمالية تتصدر المجموعة بـ 12 نقطة بعد لعب أربع مباريات، وفي المركز الثاني ألمانيا برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، وهولندا ثالثاً برصيد 3 نقطة من مباراتين، وإستونيا وبيلاروسيا في المركزين الرابع والخامس دون أي نقاط.

وتنص قواعد التصفيات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى نهائيات اليورو مباشرة الصيف القادم.

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

المنتخب الإيرلندي يقدم اداءً رائعاً منذ بداية التصفيات، ونجح في الخروج بالعلامة الكاملة، ولكن هل تتحقق المفاجأة ويتأهل على حساب الطواحين أو الماكينات؟.

على الورق المنتخب الإيرلندي أقرب المتأهلين عن هذه المجموعة، ويليه المنتخب الألماني، وثم المنتخب الهولندي.

ولكن إذا نظرنا للمباريات المتبقية لكل فريق، سنجد أن حظوظ إيرلندا تتقلص بشكل واضح، خاصة أنه متبقى له أربع مباريات أمام هولندا وألمانيا، وفي حال خسارتهم ستودع التصفيات، في حال تجمد رصيدها عند 12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، المنتخب الهولندي لم يعلب إلا مباراتين فقط، أمام إستونيا وألمانيا، يتبقى له ثلاث مباريات بتسع نقاط مضمونة أمام إستونيا وبيلاروسيا، ثم مباراة ألمانيا في الغد ومباراتي ايرلندا الشمالية.

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الطواحين الهولندية، تحتاج فقط إلى الفوز على استونيا وبيلاروسيا، وايرلندا الشمالية لضمان التأهل.

على الجانب الآخر، في حال فوز المنتخب الألماني على نظيره الهولندي سيتساوى مع ايرلندا في عدد المباريات والنقاط، وسيتوجب عليه الفوز على ايرلندا الشمالية وبيلاروسيا او استونيا لضمان التأهل إلى اليورو الصيف القادم.

والآن يبقى السؤال، هل المنتخب الإيرلندي قادر على الصمود ومواصلة النتائج الجيدة وإحراج هولندا أو ألمانيا، أم تعود الطواحين إلى العمل من جديد وتتأهل إلى اليورو؟.