بابل: الأنانية حرمت هولندا من الفوز بكأس العالم 2010

هاجم الرباعي "روبن فان بيرسي، آرين روبن، رافائيل فان دير فارت وويسلي شنايدر"

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اتهم المهاجم المخضرم ريان بابل، بعض نجوم منتخب هولندا، بالتسبب في خسارة بلادهم للقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

هولندا قدمت مستوى مبهر في المونديال بهذه الفترة، ولكنها خسرت النهائي أمام إسبانيا بهدف أندريس إنييستا.

مهاجم ليفربول السابق أشار بأصابع الإتهام نحو الرباعي آرين روبن، ويسلي شنايدر، رافائيل فان دير فارت وروبن فان بيرسي بضياع اللقب.

وقال بابل في تصريحات لموقع فويتبول الهولندي:"كانت هناك معركة بين نجوم الفريق من أجل تصدر المشهد كالرجل الأول في هولندا".

وأضاف صاحب الـ32 سنة:"فان بيرسي وشنايدر وروبن وفان دير فارت، جميعهم امتلكوا درجة عالية من الغرور أثرت بالسلب على روح الفريق".

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وتابع لاعب جلطة سراي:"أتذكر هذه اللحظة في النهائي عندما انفرد روبن بإيكر كاسياس، الأخير قام بضربه وكان من الممكن تعرضه للطرد لنلعب ضد 10 لاعبين، لكن آرين أراد التسجيل فقط".

يذكر أن بابل تواجد بقائمة هولندا لمونديال 2010 لكنه لم يظهر مع الفريق على مدار المسابقة.