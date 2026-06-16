كأس العالم - المجموعة 6 إن آر جي

ستنطلق مباراة هولندا والسويد في 20 يونيو 2026 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

سياق مباراة هولندا والسويد

تعادلت هولندا 2-2 مع اليابان في مباراة افتتاحية ممتعة حيث تقدمت مرتين، لكنها تعرضت للتعادل في المرتين. كانت السويد أقوى من منتخب تونس الشمال أفريقي، وفازت بنتيجة 5-1. سجل نجم برايتون ياسين أياري ثنائية، بينما سجل زملاؤه في الدوري الإنجليزي الممتاز فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيساك هدفين أيضًا.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الهولندي

يظل القائد فيرجيل فان ديك العمود الفقري للدفاع الهولندي. سيقود اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يتمتع بخبرة واسعة، تشكيلة شابة ومثيرة.

تتمتع هولندا بوفرة في مركز الظهير الأيمن، حيث يتنافس دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان وجيريمي فرينبونج لاعب ليفربول على هذا الدور، بعد انسحاب يورين تيمبر لاعب أرسنال من التشكيلة بسبب الإصابة.

في وسط الملعب، كل شيء يمر عبر "مترونوم" برشلونة، فرينكي دي يونغ. وتتمثل مهمة المدرب رونالد كومان (63 عاماً) في قيادة أحد أكثر المنتخبات التي لم تحقق النتائج المرجوة في كأس العالم إلى أول لقب في تاريخها.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب السويدي

يتمتع مدرب السويد غراهام بوتر برفاهية الاختيار من بين تشكيلة قوية ومتحمسة للغاية تضم 26 لاعباً، بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في النهاية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. الأجواء في معسكر المنتخب في المكسيك إيجابية للغاية، ويبدو أن التحول التكتيكي تحت قيادة المدرب الإنجليزي قد اكتمل. أكبر دفعة معنوية للمنتخب السويدي هي عودة الثنائي الهجومي المدمر إلى كامل لياقته البدنية، مما يعني أن الثنائي الهجومي الأكثر رعباً في أوروبا جاهز للانطلاق على الساحة العالمية.

يعد فيكتور جيوكيريس ضمانة مطلقة لقيادة الهجوم بعد أدائه البطولي في التصفيات، حيث يشاركه ألكسندر إيساك في خط هجوم ديناميكي يعتمد على الضغط العالي. سجل كلاهما هدفين في الفوز 5-1 على تونس. في الخلف، سيقوم فيكتور ليندلوف، بفضل طوله الفارع، بتنظيم الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت.

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تشكيلة هولندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: بارت فيربروغن (برايتون)، مارك فليكن (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند)

المدافعون: ناثان آكي (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)، جوريل هاتو (تشيلسي)، يان بول فان هيك (برايتون آند هوف ألبيون)، جوريان تيمبر (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)

لاعبو الوسط: رايان جرافنبرخ (ليفربول)، فرينكي دي يونج (برشلونة)، تون كوبمينيرز (يوفنتوس)، نوح لانغ (غالطة سراي)، تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)، مارتن دي رون (أتالانتا)، جوس تيل (بي إس في)، كوينتين تيمبر (مرسيليا)، ماتس ويفر (برايتون آند هوف ألبيون)

المهاجمون: براين بروبي (سندرلاند)، ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، دونييل مالين (روما)، كريسينسيو سمرفيل (وست هام يونايتد)، ووت فيغهورست (أياكس)

تشكيلة السويد المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون (ستوك سيتي)، كريستوفر نوردفيلت (AIK)، جاكوب ويدل زيترستروم (ديربي كاونتي).

المدافعون: هجالمار إيكدال (بيرنلي)، غابرييل غودموندسون (ليدز يونايتد)، إيزاك هين (أتالانتا)، هيرمان يوهانسون (إف سي دالاس)، غوستاف لاغربيلكي (براغا)، فيكتور ليندلوف (أستون فيلا)، إريك سميث (سانت باولي)، كارل ستارفيلت (سيلتا فيغو)، إليوت ستراود (ميايلبي)، دانيال سفينسون (بوروسيا دورتموند).

لاعبو الوسط: طه علي (مالمو)، ياسين أياري (برايتون)، لوكاس بيرغفال (توتنهام)، جيسبر كارلستروم (أودينيزي)، كين سيما (بافوس)، ماتياس سفانبرغ (فولفسبورغ)، بيسفورت زينيلي (يونيون سانت جيلواز).

المهاجمون: ألكسندر برنهاردسون (هولشتاين كيل)، أنتوني إيلانغا (نيوكاسل يونايتد)، فيكتور جيوكيريس (أرسنال)، ألكسندر إيساك (ليفربول)، غوستاف نيلسون (كلوب بروج)، بنجامين نيغرين (سلتيك).

أخبار الفريق والتشكيلة

يتولى رونالد كومان قيادة منتخب هولندا دون أي مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات قبل المباراة. لم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لا توجد غيابات مؤكدة في تشكيلة السويد بقيادة جراهام بوتر، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في المعلومات المتاحة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة بعد، وسيتم تحديث أخبار الفريق فور ظهورها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجلت هولندا فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 2-2 مع اليابان في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو. فازت هولندا على أوزبكستان 2-1 في مباراة ودية في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها خسرت 1-0 أمام الجزائر قبل ذلك بأيام قليلة. في آخر خمس مباريات، سجلت هولندا سبعة أهداف واستقبلت ستة، وهو سجل يعكس قدرة الفريق على التسجيل ولكنه يعاني من هفوات دفاعية.

تصل السويد إلى البطولة بعد أن حققت ثلاث انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها هي الفوز الساحق 5-1 على تونس في مباراة افتتاحها بكأس العالم يوم 15 يونيو، وهو أداء أظهر قوة خط هجومها. كما فازت في آخر مباراتين لها في تصفيات كأس العالم، حيث تغلبت على بولندا 3-2 وعلى أوكرانيا 1-3. سجلت السويد 14 هدفاً في تلك المباريات الخمس، على الرغم من أن الهزيمة 3-1 أمام النرويج في مباراة ودية في وقت سابق من هذا الشهر تذكرنا بأنها ليست خالية من نقاط الضعف.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في أكتوبر 2017، عندما فازت هولندا على السويد 2-0 في مباراة تصفيات كأس العالم. على مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، تمتلك هولندا السجل الأفضل بشكل عام، حيث فازت في ثلاث من تلك المباريات. تشمل المواجهات المباشرة أيضًا فوز هولندا 4-1 في أكتوبر 2010 وفوزًا 3-1 في مباراة ودية عام 2008، على الرغم من أن السويد حققت فوزًا 3-2 في مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية في أكتوبر 2011.

الترتيب

في المجموعة F، تحتل السويد حالياً صدارة الترتيب، بينما تحتل هولندا المركز الثالث قبل انطلاق الجولة الثانية من المباريات.