هولندا تصدم بلجيكا وإصابة مبابي في خسارة فرنسا أمام الدنمارك

سقوط مفأجئ لمنتخب فرنسا وصدمة بلجيكية أمام هولندا

سقط منتخب فرنسا حامل لقب دوري الأمم الأوروبية أمام ضيفه منتخب الدنمارك في افتتاح مباريات المنتخبين على ملعب دو فرانس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أمم أوروبا.

احضتن ملعب دو فرانس مباراة فرنسا والدنمارك ضمن مباريات المجموعة الأولى في التصنيف الأول.

وشهد اللقاء تسجيل كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 51 لصالح منتخب فرنسا وتعادل منتخب الدنمارك في الدقيقة 68 عن طريق أندرياس كورنلويس مهاجم طرابزون سبور التركي، وعاد كورنلويس لتسجيل هدف فوز المنتخب الدنماركي في الدقيقة 88.

وغادر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان اللقاء بين الشوطين بسبب الإصابة، كما تعرض مواطنه رافائيل فاران للإصابة في غادر أرض الملعب في الدقيقة 61.

نتائج مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

وانتصر منتخب النمسا على كرواتيا بثلاثية دون رد، ضمن مباريات نفس المجموعة، لتتصدر بفارق الاهداف على منتخب الدنمارك الذي يأتي في الوصافة بينما يحل منتخب الديوك الفرنسية ثالثًا، ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الرابع.

وصدم منتخب هولندا مضيفه منتخب بلجيكا برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك بودوان ضمن مباريات المجموعة الرابعة في التصنيف الأول ويحتل منتخب هولندا الصدارة بينما يأتي منتخب بولندا ثانيًا وثالثًا منتخب ويلز وأخيرًا منتخب بلجيكا.

وفي مباريات التصنيف الثالث انتصر منتخب كازاخستان على إذربيجان بهدفين دون مقابل، وانتصرت سلوفاكيا بهدف نظيف على بيلا روسيا.

فيما حقق منتخب لاتفيا انتصار عريض على منتخب أندورا بنتيجة (3/0)، وفاز منتخب مولدوفا على ليشتنشتاين بنتيجة (2/0) في مباريات المجموعة الأولى بالتصنيف الرابع.

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