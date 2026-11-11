بعد رفض عرضي هولندا وإيطاليا .. بيب جوارديولا المرشح الأبرز لشغل منصب جديد

بعد سنوات عديدة من النجاحات مع مانشستر سيتي، سلم جوارديولا مهام التدريب الصيف الماضي إلى إنزو ماريسكا، الذي كان في السابق مساعدًا له.

كان الحصول على قسط من الراحة أمراً ضرورياً لجوارديولا، بعد سنوات عديدة من العمل المكثف والناجح في مانشستر. ومن المحتمل أن تنتهي إجازته قبل الموعد المحدد.

فالمدرب البارز، الذي يبدو أنه كان مرشحاً أيضاً لتدريب المنتخب الهولندي، يُعتبر وفقاً لموقع ذا أثليتيك المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدرب الفني للمنتخب الأمريكي.

ويُتوقع داخل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن يغادر ماوريسيو بوتشيتينو منصبه. فقد قدم الأرجنتيني أداءً رائعاً مع المنتخب في كأس العالم، لكنه محل اهتمام ملموس من جانب مانشستر يونايتد.

كل الدلائل تشير إلى أن الشياطين الحمر سيودعون مايكل كاريك. فالإنجليزي يقود مانشستر يونايتد حالياً إلى منطقة الهبوط.

ويُقال إن بوتشيتينو قد اتفق بالفعل مع مانشستر يونايتد على التعاقد، ولن يشكل بند الفدية الوارد في عقد المدرب مع المنتخب الأمريكي عائقاً أمام الإنجليز.

وفي الوقت نفسه، بدأ اسم جوارديولا يتردد بالفعل في أوساط إدارة المنتخب الأمريكي. ويُقال إن لاعب الوسط السابق كان مدرجًا أيضًا على قائمة الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، بجانب رفضه عرضًا من إيطاليا.

ومع ذلك، فإن احتمال العمل في أمريكا أمر يثير اهتمام جوارديولا، حسبما كتبت صحيفة "ذا أثلتيك". ولم يسبق للإسباني أن درب منتخبًا وطنيًّا من قبل.