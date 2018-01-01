هوساوي: سنعمل بهدف تحقيق لقب كأس آسيا

مدافع المنتخب السعودي يتحدث عن المشاركة في كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمر هوساوي، مدافع المنتخب السعودي، على أهمية المعسكر المقام في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

المنتخب السعودي سيشارك في كأس أمم آسيا 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر له يناير المقبل.

هوساوي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد السعودي: "المنتخب الوطني باسمه وإمكانياته دائمًا ما يكون سقف طموحه عالٍ ولا حدود له، ونحن نهدف دائمًا لأن نحقق أفضل النتائج الممكنة، ولن تتحقق النتائج دون الاستفادة من المراحل الإعدادية التي نسعى لأن ننهيها ونحن في أتم الجاهزية".

🎙️- عاجل.. الاتحاد الآسيوي يعتمد المحرق البحريني في الدوري السعودي. pic.twitter.com/MczBSJX2vk — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 23, 2018

مدافع المنتخب السعودي تابع: "لعبنا عددًا من المباريات الودية، تنوّع فيها مستوى المنتخب المنافس، وهو ما كان له أثر إيجابي لنا كلاعبين، وبالتأكيد أن الجهاز الفني كذلك عمل على تدوين السلبيات والإيجابيات".

عمر هوساوي اختتم حدثه قائلًا: "منتخبنا يضم عناصر شابة وأخرى ذات خبرة، وسنعمل سويًا من أجل هدف واحد نسعى لتحقيقه، وننتظر دعم الجميع".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات كوريا الشمالية، ولبنان وقطر.