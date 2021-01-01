هورفات يجهز مفاجأة مدوية للهلال في ديربي الرياض

تعرف على مفاجأة هورفات للهلال

يجهز الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر، مفاجأة مدوية لغريمه الهلال، خلال مباراة ديربي الرياض، التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء القادم.

النصر سيواجه الهلال بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك، الخاص بالفريق الأصفر.

الإعلامي سعود الصرامي، كشف عن مفاجأة مدوية يحضرها هورفات لمباراة الديربي، وهي استبعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم ونجم الفريق من المشاركة في ديربي الرياض.

الصرامي أشار إلى أن هورفات قرر عدم الاعتماد على عبد الرزاق حمد الله في مباراة ديربي الرياض، بسبب انخفاض مستواه وغيابه عن التسجيل.

وكتب الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "قرار إبعاد حمد الله عن المشاركة في الديربي تم اتخاذه تحت مسؤولية المدرب الكرواتي، والخلاف هل يتم وضعه في الدكة أو إبعاده عن القائمة النهائية".

يأتي ذلك في ظل ابتعاد عبد الرزاق حمد الله عن مستواه خلال الفترة الماضية، وانخفاض مستواه وزيادة وزنه، بالإضافة إلى أنه أهدر 4 ركلات جزاء في الدوري السعودي هذا الموسم.

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النصر يحتل المركز التاسع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراة الديربي، حيث يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.