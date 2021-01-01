حمدالله يطلب فسخ عقده، ورد حاسم من إدارة النصر

تطور مفاجئ في العلاقة بين الطرفين

أفاد موقع كووورة أن عبد الرزاق حمدالله تقدم بطلب لدى إدارة النصر قبل أسبوع تقريبًا لفسخ عقده مع الفريق، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني ألين هورفات واستبعاده من المباريات لتراجع مستواه الفني والبدني.

حمدالله لم يلعب مع النصر منذ مباراة القادسية التي خسرها الفريق بهدف نظيف، إذ استبعده المدرب الكرواتي من مباريات الهلال وأبها والاتفاق، وتتحدث المصادر الرسمية عن أن الغياب بسبب الإصابة، فيما تُشير بعض المصادر إلى أن السبب الحقيقي لذلك هو سوء مستواه وغياب أهدافه.

كوورة أوضح أن هداف الدوري السعودي للموسمين الماضيين طلب فسخ عقده مع النصر، لكن الإدارة رفضت طلبه تمامًا خاصة بعدما سلمته مستحقاته المالية المتأخرة.

وقد نقل الموقع عن مصدر مقرب من النادي قوله "علاقة حمدالله بإدارة النادي شهدت فتورًا غير مسبوق في الفترة الماضية، خصوصًا بعد عودته من الإجازة الأخيرة، في نهاية يناير الماضي"

تابع: "قبل أكثر من أسبوع من الآن، طالب اللاعب بفسخ عقده، لكن الإدارة رفضت، وتدخل العديد من مسؤولي النادي لإثناء حمدالله عن قراره، كما أن الإدارة أصرت على موقفها، خصوصًا بعدما سلمته أغلب رواتبه المتأخرة".

وأتم: "من المتوقع أن تكون الأسابيع القليلة القادمة، حاسمة في هذا الموضوع، وهناك رغبة كبيرة من قبل إدارة النادي في تحسين العلاقة مع حمدالله".

وكان سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر قد أشار أمس إلى أن كبار أعضاء الشرف في النادي يبذلون حاليًا جهودًا كبيرة لإعادة المياه إلى مجاريها بين حمدالله والجهازين الفني والإداري لفريق الكرة.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "يبذل كبار أعضاء شرف النصر جهوداً مخلصة لإعادة "الوفاق" بين المهاجم عبدالرزاق حمدالله و الجهاز الفني الإداري المشرف على الفريق الأصفر الذي يعاني من إهتزاز في نتائجه جعلته يحتل مركزاً متأخراً في سلم ترتيب الدوري".

يُذكر أن النجم المغربي لم يلعب هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سوى 9 مباريات سجل بهم 3 أهداف فقط وصنع واحد.