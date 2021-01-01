النصر يتعاقد مع بديل هورفات

النصر حسم الأمر رغم عدم الإعلان رسميًا بعد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر تعاقد مع الروماني سيوريانو فلورين ليخلف الكرواتي ألين هورفات في تدريب فريق الشباب بالنادي.

النصر كان قد منح هورفات فرصة تدريب الفريق الأول خلفًا للمقال روي فيتوريا في نهاية ديسمبر الماضي، وقد كلف نهار الظفيري بتدريب فريق الشباب مؤقتًا.

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وتُولي إدارة النصر أهمية خاصة لفريق الشباب في النادي، ولذا أعادت تعيين سليمان العيسي مدربًا لحراس المرمى وتعاقدت مع المعد البدني محمد الحسيني بهدف تحسين وتطوير اللاعبين.

ويمتلك فلورين خبرة كبيرة في إدارة الفئات السنية، إذ سبق أن أشرف على هذا القطاع في أندية الأهلي والشباب والنصر، بجانب القادسية الكويتي.

يُشار إلى أن النصر بدأ بداية جيدة جدًا مع هورفات قبل أن تتراجع النتائج مؤخرًا، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز السابع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 30 نقطة.