هورفات: أنا لست مؤقتًا .. ولاعبي النصر يعانون ذهنيًا وبدنيًا

هورفات يكشف عن حالة لاعبي النصر السيئة..

رفض الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر، وصفه بالمدرب المؤقت، مشيرًا إلى أن تدريب الأصفر هو التحدي الأكبر في مسيرته الكروية حتى الآن، متحدثًا عن الحالة السيئة التي وجد عليها لاعبي العالمي.

النصر قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب تدهور نتائج وأداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تعيين ألين هورفات بدلًا منه.

هورفات قال خلال تصريحات لصحيفة "NL" الكرواتية: "نتائجي مع فريق الشباب بنادي النصر، كان السبب وراء تصعيدي لتدريب الفريق الأول، بعد إقالة فيتوريا، حيث حققت الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5".

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المدرب الكرواتي تابع: "فريق النصر يحتاج لتحليل أعمق لمعرفة أسباب سوء النتائج، ولكن انطباعي الول أنهم في حالة بدنية وذهنية سيئة، وكانت الإدارة ترسم توقعات كبيرة هذا الموسم، مع الملعب الاستثنائي للفريق والتعاقدات القوية".

وواصل: "نتائج فريق النصر، لم تكن مثل توقعات الإدارة، لذلك سنحاول الاستفادة من الفرصة بأفضل طريقة ممكنة".

مدرب النصر أردف: "النصر أحد أكبر الأندية بالشرق الأوسط، بالبطولات والجماهيرية والشعبية، وأدرب منذ 17 سنة، ولذلك أمتلك الخلفية الكاملة لقيادة فريق النصر دون أي مشاكل".

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واختتم هورفات تصريحاته مشددًا على أنه ليس مدربًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه لم يناقش مدة العقد مع الإدارة، ولكن رئيس النادي قال أمام اللاعبين أنه ليس مدربًا مؤقتًا، ولكنه شخص سيتم التعويل عليه خلال الفترة القادمة.