هودل: هازارد؟ سيذهب لريال مدريد

جلين هودل يتحدث عن اقتراب إيدين هازارد من ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جلين هودل نجم الكرة الإنجليزية سابقًا إن النجم البلجيكي إيدين هازارد يستحق اللعب لريال مدريد.

وكان إيدين هازارد قد اقترب كثيرً من ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة أكثر من أي وقت مضى.

وصرح هازارد في أكثر من مرة بأنه يتمنى اللعب في صفوف ريال مدريد وأنه نادي أحلامه منذ أن كان صغيرًا.

وحول ذلك، قال جلين هودل إن إيدين هازارد لاعب من الأفضل في العالم خلال الوقت الحالي ويستحق اللعب لريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لا أقصد هنا التقليل من تشيلسي، ولكن رغبة هازارد تبدو واضحة للجميع أنه لا يريد الاستمرار في لندن"

وتابع: "هازارد يريد ريال مدريد وفي حال انضم إلى هناك سيقدم الكثير، الأفضل أن يتم التعامل معه وفقًا لرغبته"

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يذكر أن ريال مدريد كان قد تفاوض مع هازارد قبل انضمامه إلى تشيلسي عام 2012 بتوصية من مدرب الفريق الملكي حاليًا زين الدين زيدان.