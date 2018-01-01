هودسون يعيد للمدربين الإنجليز هيبتهم أمام مانشستر سيتي

روي هودسون ينهي نحس المدربين الإنجليز في ملعب الاتحاد

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق كريستال بالاس فوزًا مفاجئًا على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فوز كريستال بالاس بمدربه الإنجليزي روي هودسون على مانشستر سيتي، هو الفوز الأول لأي مدرب إنجليزي في ملعب الاتحاد منذ فوز هاري ريدناب مدرب توتنهام على السيتزن في عُقر دارهم في مايو من عام 2010.

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منذ عام 2010 حتى فوز هودسون، لعب المدربون الإنجليز 39 مباراة في ملعب الاتحاد، لم يحقق أي منهم الفوز في أي مباراة، تعادلوا في ثلاث مباريات وخسروا 36 مباراة.

يذكر أن هودسون البالغ من العُمر 71 عامًا كان قد تولى تدريب المنتخب الإنجليزي في ثلاث بطولات كبرى، يورو 2012 وودع البطولة من ربع النهائي، كأس العالم 2014 وودع البطولة من الدور الأول، ويورو 2016 وودع البطولة من دور الـ 16.