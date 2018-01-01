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الدوري الإنجليزي الممتاز

هودسون بعد الفوز على سيتي: لقد استفادنا من حظنا

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Tony Marshall
فوز مستحق للنسور اللندنية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الإنجليزي روي هودسون، عن سعادته بفوز كريستال بالاس على حساب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الـ18.

ونجح الفريق اللندني، في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليسقط السيتيزين لأول مرة على أرضية ميدانه بالدوري الإنجليزي في فخ الخسارة.

هودسون أشاد بلاعبي فريقه في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البريميرليج: "لقد كانت مباراة في كامل التركيز والدقة وتحتاج لانضباط كبير".

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وعن أداء لاعبيه اليوم: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، الشيء المهم أننا دافعنا أمام مانشستر سيتي بشكل جيد، لقد كان يوماً جيدًا وثلاثة نقاط رائعاً". أيوبي الجزائر أم أفضل من سترلينج؟ ردود أفعال متباينة على أداء محرز ضد كريستال بالاس

وتابع: "لقد استفادنا من حظنا، لكن عليّ أن أقول أن اللاعبين يستحقون الأمر خلال 96 دقيقة، وأنا فخور بهم".

وابتعد سيتي عن ليفربول بفارق 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أصبح هودسون أول مدرب إنجليزي يفوز على ملعب الاتحاد منذ 2010.

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