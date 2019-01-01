هودسون: رفضت بايرن ميونيخ بسبب لامبارد

هودسون أودوي يكشف سبب رفضه لبايرن ميونيخ وتمسكه بتشيلسي

قال هودسون أودوي نجم نادي تشيلسي الشاب إن تعاقد البلوز مع المدرب فرانك لامبارد كان السبب في تمسكه بالبقاء ورفضه الرحيل خلال الصيف الماضي.

وكان بايرن ميونيخ الألماني قريبًا من التعاقد مع هودسون أودوي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك اللاعب بالبقاء في تشيلسي خلال اللحظات الأخيرة.

وحول ذلك، كشف أودوي عن السبب الحقيقي وراء تمسكه بالفريق وعدم الرحيل إلى الفريق البافاري كان وصول فرانك لامبارد ليصبح مدربًا للفريق.

وأضاف: "كنت متحمسًا للتدرب تحت يد لامبارد، هو أسطورة وقامة كبيرة بالنسبة لكرة القدم، ومدرب اب يمتلك العديد من الأفكار التي تساعد اللاعبين الشبان على التعلم أكثر واكتساب المزيد من الخبرة"

وتابع: "أثق في قدرة لامبارد على الذهاب بعيدًا معنا، نحن جميعًا نحترمه وهو يعطينا الثقة، الأجواء التي صنعها في الفريق مثالية للغاية وستساعدنا على الفوز والاستمرار في الانتصارات"

تشيلسي إلى وصافة البريميرليج بالانتصار على كريستال بالاس

يذكر أن تشيلسي قد نجح في تجاوز بدايته المتعسرة ووصل إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يواجه ليفربول غدًا.