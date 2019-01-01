هودسون أودوي يحقق رقم غائب عن تشيلسي منذ 2007

اللاعب لديه عرض من بايرن ميونيخ

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح تشيلسي في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتفوق على حساب نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين.

فوز البلوز جاء عبر هدفي الإسباني ألفارو موراتا، الذي استعاد مجددًا شهيته التهديفية بعد غياب.

وكان الإسباني سيسك فابريجاس قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن مواطنه نجح في قيادة البلوز للفوز بمباراة شهدت إصابة الإنجليزي روبن لوفتس تشيك.

وواصل تشيلسي أرقامه المميزة، بالتأهل الـ21 على التوالي للدور الرابع من المسابقة، منذ أن خرج من الدور ذاته أمام مانشستر يونايتد عام 1997.

21 - Chelsea have progressed from the FA Cup third round in each of the last 21 seasons since losing to Manchester United in 1997-98. Routine. pic.twitter.com/2VKITQ26Rk — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2019

كما أصبح الإنجليزي الشاب، كالوم هودسون أودوي، أول لاعب شاب يصنع هدفين للفريق اللندني في مباراة واحدة، منذ سكوت سينكلر في أكتوبر 2007 أمام ليستر سيتي.

2 - Callum Hudson-Odoi is the first teenager to assist two goals in a single competitive fixture for Chelsea since Scott Sinclair versus Leicester in October 2007 (League Cup). Sparkling. pic.twitter.com/LBOVauSKwW — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2019

وكان بايرن ميونيخ قد حسّن عرضه من أجل ضم الإنجليزي الشاب، الذي يرفض تجديد تعاقده مع النادي بسبب قلة مشاركاته.

وعرض البافاري، 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ 18 عامًا.