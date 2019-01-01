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كأس الاتحاد الإنجليزي

هودسون أودوي يحقق رقم غائب عن تشيلسي منذ 2007

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اللاعب لديه عرض من بايرن ميونيخ

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح تشيلسي في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتفوق على حساب نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين.

فوز البلوز جاء عبر هدفي الإسباني ألفارو موراتا، الذي استعاد مجددًا شهيته التهديفية بعد غياب.

وكان الإسباني سيسك فابريجاس قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن مواطنه نجح في قيادة البلوز للفوز بمباراة شهدت إصابة الإنجليزي روبن لوفتس تشيك.

وواصل تشيلسي أرقامه المميزة، بالتأهل الـ21 على التوالي للدور الرابع من المسابقة، منذ أن خرج من الدور ذاته أمام مانشستر يونايتد عام 1997.

كما أصبح الإنجليزي الشاب، كالوم هودسون أودوي، أول لاعب شاب يصنع هدفين للفريق اللندني في مباراة واحدة، منذ سكوت سينكلر في أكتوبر 2007 أمام ليستر سيتي.

وكان بايرن ميونيخ قد حسّن عرضه من أجل ضم الإنجليزي الشاب، الذي يرفض تجديد تعاقده مع النادي بسبب قلة مشاركاته.

وعرض البافاري، 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ 18 عامًا.

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