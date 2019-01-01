هنري يطالب جماهير أرسنال بدعم أوناي إيمري

تيري هنري المدير الفني لفريق مونتريال امباكت يطالب جماهير أرسنال بدعم المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية.

طالب النجم الفرنسي تيري هنري المدير الفني الحالي لفريق مونتريال امباكت جماهير فريق أرسنال بدعم المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أن إيمري في حاجة للدعم حاليًا من أجل الفريق ككل ولتحسين النتائج في الفترة المقبلة.

وقال هنري: "ما الذي يمكنني أن أقوله بشأن موسم أرسنال؟ هي فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم، ليس هم فقط فهناك أيضًا توتنهام ومانشستر يونايتد".

وأضاف: "لم يتوقع أحد أن يقوم ليستر بما يقوم به هذا الموسم، أما أرسنال فالمعاناة مستمرة منذ فترة فلم نصل لدوري أبطال أوروبا منذ سنوات".

هنري: تعلمت الكثير في موناكو والفشل جزء من النجاح

وأكمل: "كمشجع للفريق أتمنى مشاهدتهم هناك في تلك البطولة من جديد قريبًا، لكن علينا أولًا أن ننهي الموسم في أحد مراكز الصعود للبطولة".

وأردف عن قدرة الفريق على المنافسة على اللقب: "الأمر صعب للغاية فحتى مانشستر سيتي يعاني في ملاحقة ليفربول، الفريق حاليًا في حاجة للدعم وعلى رأسهم أوناي إيمري فليس من السهل أن تكون خليفة أرسين فينجر".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ نقطة بعد مرور ١٢ جولة من البطولة,