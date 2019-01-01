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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

هنري يصف مقابلة فييرا بالأمر الغريب

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موناكو ونيس مواجهة كانت بطابع خاص

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

وصف تييري هنري، مدرب موناكو، المقابلة أمام باتريك فييرا، المدير الفني لنيس وزميله السابق، بالأمر الغريب وذلك في أعقاب اللقاء بين الفريقين.

وتعادل موناكو ونيس إيجابياً بهدف لكل جانب مساء الأربعاء ضمن مؤجلات الدوري الفرنسي على ملعب "لويس الثاني".

وقال هنري للمراسلين بعد المباراة: "الأمر كان في غاية الغرابة، عندما رأيته يغادر غرف خلع الملابس انتابني شعور غريب".

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وأضاف: "دخلنا الملعب معاً كما اعتدنا أن نفعل كلاعبين في الماضي، ولكن بعد ذلك بدأت المباراة واختلف الوضع".

ومن جانبه علق فييرا على العناق الطويل بين الثنائي قائلاً: "تمنينا الحظ الجيد لبعضنا البعض ليس أكثر".

ويعاني موناكو في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يقبع نيس سادساً بضعف عدد النقاط بعد عشرين جولة.

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