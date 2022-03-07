هنري: ميسي مصدوم عاطفيًا، ومررت بنفس مشاكله!

أكد النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري لاعب برشلونة السابق أن ما يمر به الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان طبيعي للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "ليكيب"، وأكد خلالها أن ميسي يمر بصدمة عاطفية بسبب سرعة تصاعد الأحداث.

وقال هنري: "عليكم أن تسألوا ميسي بنفسه إذا ما كان بخير، لا يمكنني أن أتحدث على لسانه، لكن عند الحديث عنه هو أو نيمار أو النجوم من ذلك المستوى ننسى عامل الصحة النفسية".

وأضاف: "عندما غادر ميسي برشلونة لم يكن ذلك جزءً من خطته، لم يكن يفكر أبدًا أنه سيغادر لأي كان آخر، لكن ذلك حدث فجأة وتسبب في صدمة عاطفية".

وأردف النجم الفرنسي: "البعض يقول ميسي بخير، ويملك كل ما يحتاج في باريس، لكن الأمر ليس بتلك البساطة".

وأكمل: "عندما انتقلت من برشلونة إلى آرسنال احتجت إلى عامًا كاملًا لأشعر أنني بخير، لقد وصلت هناك وأنا أعاني من إصابة وفي منتصف الطلاق، ويجب أن أتعلم الطريقة الجديدة للفريق".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد خاض 17 مباراة رفقة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وسجل هدفين فقط وصنع 11.