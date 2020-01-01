هنري: لا أفهم نقد ميسي، استمتعوا به قبل أن يرحل

تييري هنري نجم برشلونة وآرسنال السابق والمدير الفني الحالي لمونتريال إمباكت يدافع عن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

دافع الفرنسي تييري هنري نجم فريق آرسنال وبرشلونة السابق ومدرب مونتريال إمباكت عن ليونيل ميسي قائد الفريق الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أن الانتقادات التي يتم توجيهها لليونيل ميسي غير منطقية بالنسبة له.

وقال هنري: "لا أفهم عندما يبدأ الجميع في التشكيك في رغبة ميسي في لعب كرة القدم، هذا هو أكثر ما يزعجني في الأمر".

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وأضاف: "بعض الأحيان الخصم كان يدفع الكرة في تجاهي وكنت أستمر في السير مبتعدًا، ليس لأنني لا أرغب في اللعب لكن لأنني تعبت".

وأردف: "بعض الأحيان كنت أشعر أنني لا أريد أن أحاول على تلك الكرة ولم يكن عقلي حاضرًا، هذه الأمور تحدث".

وأكمل: "كيف يمكنكم أن تشككوا في رغبة ليونيل ميسي حقًا، الأمر بالنسبة لي سخيف للغاية، ربما يستطيع التحسن لكن التشكيك في رغبته؟ حقًا؟".

وأنهى تصريحاته: "ليونيل متوحش بالصناعة والتمرير، أنسوا الأمر قد أستمر في الحديث عنه طوال اليوم، الأمر بسيط بالنسبة لي، استمتعوا بوجود ميسي طالما كان متواجدًا وتوقفوا عن التذمر بشأن أمور لا يقوم بها، ولو كان هناك من يستحق العفو في أي وقت فهو الشخص المناسب".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد بدأ لقاء برشلونة بالأمس ضد ريال بيتيس من على مقاعد الاحتياط وحل بديلًا وقدم مستويات رائعة حيث ساهم في الهدف الثاني وسجل الثالث والرابع.