هندرسون يكشف سر تفوق ليفربول في اللحظات الأخيرة

جوردان هندرسون نجم وسط ملعب ليفربول يوضح أسباب تفوق الفريق في اللحظات الأخيرة من المباريات.

أعرب اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم خط وسط ليفربول عن سعادته بما يقدمه فريقه في الفترة الماضية من مستويات.

جاء هذا في مقال نشره الموقع الرسمي للنادي بيد هندرسون وأكد خلاله أن عدة عوامل تساهم في الشكل الحالي للفريق من ضمنها شخصيات عناصره.

وكتب هندرسون: "من وجهة نظري ما يحدث هو احترافية كاملة من قبل الفريق وتكريس لكل المجهود الممكن من أجل تحقيق النتائج المطلوبة بعيدًا عن الحظ".

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وأضاف: "الحظ يلعب دورًا في كرة القدم بكل تأكيد لكن من خبرتي فالأمر يتعلق أكثر بالمجهود الذي يبذله كل طرف وكلما كان كبيرًا كلما كان الناتج أفضل".

وأكمل: "الفريق في حاجة للإصرار والشجاعة في اللحظات الحاسمة، والعقلية تكون هامة للغاية في مثل تلك الأوقات بكرة القدم ويجب أن يكون الأداء الجماعي والفردي حاسمًا".

وأنهى مقاله: "فريقنا يملك الكثير من الشخصيات العظيمة في غرف الملابس يقوموا دومًا بمنحنا الدوافع من أجل الاستمرار وتقديم كل ما لدينا في الملعب".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد نجح في أكثر من مرة هذا الموسم بقلب تأخره في النتيجة لإنتصار وبالتسجيل في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات.