هندرسون يكشف سر الصورة التي قادته للفوز بدوري الأبطال

الظهير الأيسر سعيد للغاية باللقب القاري الأول في مسيرته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف جوردان هندرسون قائد ليفربول عن الرسالة التحفيزية التي وصلته صباح نهائي دوري أبطال أوروبا وألهمته لتحقيق الفوز.

كانت تلك هي صورة له في سن أصغر يتراوح يبن 10 و11 عاماً، وهو يقبل بطولة ذهبية. في هذا الوقت كان هندرسون مشجعاً لسندرلاند.

وقال هندرسون بسؤاله في سن 28 عاماً عن رفعه لدوري أبطال أوروبا:"لقد كان شعوراً مذهلاً. حين أطلقت صافرة النهاية كان شعوراً رائعاً أن نعلم أننا فعلناها. ثم كان رفع الكأس شعوراً مميزاً، لن أنساه أبداً".

وأضاف:"حلمي حين كنت طفلاً كان الفوز بالألقاب، صديقي المقرب أرسل لي صورة لي صباح يوم المباراة وأنا أقبل بطولة في سن 10 سنوات تقريباً، لقد منحني هذا الأمر المزيد من التحفيز. الكأس كان ذهبياً وكبيراً وأنا أقبله".

ورفع هندرسون الكأس ذات الأذنين عقب الفوز على توتنهام هوتسبر بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.